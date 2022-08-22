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Российские фильмы вышли из топа лучших в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Вышка»

Зарубежные фильмы возглавили топ-5 лучших в прокате по итогу уикенда, самую большую кассу собрал триллер «Вышка», вышедший две недели назад.

Экстремальный фильм «Вышка» про девушку Бекки, которая забралась на вершину 600-метровой радиомачты, собрал в прокате 25,5 миллиона рублей. Картина уже вторую неделю лидирует в прокате.

На втором и третьем местам по сборам новинки прошлой недели — фильм ужасов «Челюсти: Столкновение» и мультфильм «Мия и я: Легенда Сентопии». Их касса за уикенд 19,6 и 14,9 миллиона рублей.

На четвертой строчке топа еще один ужастик, фильм «Дитя тьмы: Первая жертва». Хоррор за вторую прокатную неделю собрал 15,5 миллиона рублей.

Российский комедийный фильм «Легенды Орленка», где герои оказываются в гуще противостояния сил добра и зла, смог собрать всего 11,4 миллиона рублей.

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mosquito__2010

Вообще страх потеряли эти иркуты.

seNkabb

это дед который говорил "мужчина бреющий бороду - гомосексуалист"? )))

Asd10

Ну ракету я ещё понимаю, а Шойгу тебе для каких целей надобен, извиняюсь таки спросить?)))

Alhazred

Странный белый мальчик мнящий себя шикарным троллем)))