Диетолог указала на неожиданную пользу пива для женщин

Вещества, содержащиеся в пиве, могут быть полезны женщинам при выраженных признаках предменструального синдрома (ПМС), сообщила врач-диетолог Ольга Перевалова.

«Дело в том, что в пиве содержится много фитоэстрогенов, что очень полезно для женского здоровья. При ПМС происходит дисбаланс женских гормонов, а пиво гармонизирует ситуацию. В итоге пиво женщинам иногда полезно, в отличие от мужчин, для которых оно всегда вредно», — сказал Перевалова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, пиво помогает женщинам расслабиться, когда из-за гормонального фона у них ухудшается настроение.

Несмотря на такой положительный эффект, употреблять пиво регулярно нельзя, так как это может привести к ухудшению общего состояния здоровья и алкоголизму, добавила диетолог.

«Те женщины, которые любят побаловаться пивком, начинают толстеть. У любительниц этого напитка в кишечнике вырастает такая грибковая флора, которая начинает постоянно требовать продукты, вызывающие брожение, например, то же пиво», — объяснила Перевалова.