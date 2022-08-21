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Диетолог указала на неожиданную пользу пива для женщин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вещества, содержащиеся в пиве, могут быть полезны женщинам при выраженных признаках предменструального синдрома (ПМС), сообщила врач-диетолог Ольга Перевалова.

«Дело в том, что в пиве содержится много фитоэстрогенов, что очень полезно для женского здоровья. При ПМС происходит дисбаланс женских гормонов, а пиво гармонизирует ситуацию. В итоге пиво женщинам иногда полезно, в отличие от мужчин, для которых оно всегда вредно», — сказал Перевалова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, пиво помогает женщинам расслабиться, когда из-за гормонального фона у них ухудшается настроение.

Несмотря на такой положительный эффект, употреблять пиво регулярно нельзя, так как это может привести к ухудшению общего состояния здоровья и алкоголизму, добавила диетолог.

«Те женщины, которые любят побаловаться пивком, начинают толстеть. У любительниц этого напитка в кишечнике вырастает такая грибковая флора, которая начинает постоянно требовать продукты, вызывающие брожение, например, то же пиво», — объяснила Перевалова.

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Топ комментариев

Asd10

Ключевое слово кустарного. Ты, видимо, когда якобы в армии служил, питался консервами из гражданских...

mosquito__2010

Вообще страх потеряли эти иркуты.

Asd10

Какие сосиски из двадцати областей, воен?? Частную лавочку нашёл...))) В этом ты и прокалываешься, танкист...

Asd10

Чудак. Не питается армия сосисками из двадцати областей. Ты и армия даже не рядом. А ваще, если поискать...