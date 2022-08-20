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Ученые воскресят сумчатого волка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Baker; E.J. Keller.

Австралийские ученые планируют внедрить в экосистему дикой природы вымершего сумчатого волка. Последняя особь этого животного погибла в 1936 году.

Возрождение тасманийского хищника планируется реализовать в рамках сотрудничества с американской биотехнологической компанией Colossal Biosciences, сообщает пресс-служба Университета Мельбурна.

В 2007 году группе австралийских ученых удалось секвенировать геном сумчатого волка — тилацина, практически полностью воссоздать последовательность ДНК генома вымершего организма.

Американская компания собираются поместить участки генов тасманийского волка в сумчатую землеройку — ближайшего родственника вымершего тилацина. Первого детеныша исчезнувшего вида планируется получить в течение десяти лет.

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