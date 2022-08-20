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Шойгу оценил идею запрета въезда в Евросоюз всем россиянам

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу считает проявлением нацистской политики инициативу о запрете для всех граждан России въезда в страны Евросоюза.

«Сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея», — сказал Шойгу на пленарном заседании Международного антифашистского конгресса.

По мнению министра, отдельные страны все чаще пренебрегают фундаментальными принципами миропорядка, а также решениями Нюрнбергского трибунала. Чаще всего такое наблюдается в государствах Балтии.

«В Эстонии и Латвии стали традиционными марши легионеров СС, военным преступникам устанавливаются памятники и обелиски. На улицах городов Литвы открыто звучат нацистские лозунги и призывы», — уточнил Шойгу.

Идею запрета для россиян на въезд в Европейский союз ранее выдвинули официальные лица Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы. При этом некоторые государства ЕС не поддержали эти инициативу.

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Политика #Россия #Мир
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