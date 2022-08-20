Российский сенатор назвал дочь национальным предателем

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа 48-летний Эдуард Исаков назвал старшую дочь от первого брака Диану предателем из-за ее позиции по спецоперации на Украине.

Дочь политика в интервью СМИ высказалась против проведения специальной военной операции. «Продала своего отца, семью, Родину и покинула Россию. Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем», — прокомментировал интервью Исаков в своем телеграм-канале.

Политика также возмутило, что Диана в интервью упомянула, что она дочь сенатора. По словам Исакова, сейчас Диане 25 лет, он не воспитывает дочь с трех лет. Он также не обеспечивает девушку и не предоставляет ей жилье.

Эдуард Исаков с 9 марта 2022 года находится под персональными санкциями ЕС. Кроме того, единоросс внесен в санкционные списки Великобритании и Канады. Его дочь Диана в августе 2022 года покинула Россию.