НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Российский сенатор назвал дочь национальным предателем

Источник:
Sibnet.ru
286 1
Фото: © Sibnet.ru

Сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа 48-летний Эдуард Исаков назвал старшую дочь от первого брака Диану предателем из-за ее позиции по спецоперации на Украине.

Дочь политика в интервью СМИ высказалась против проведения специальной военной операции. «Продала своего отца, семью, Родину и покинула Россию. Сложно подобрать слова, когда твоя дочь оказывается предателем», — прокомментировал интервью Исаков в своем телеграм-канале.

Политика также возмутило, что Диана в интервью упомянула, что она дочь сенатора. По словам Исакова, сейчас Диане 25 лет, он не воспитывает дочь с трех лет. Он также не обеспечивает девушку и не предоставляет ей жилье.

Эдуард Исаков с 9 марта 2022 года находится под персональными санкциями ЕС. Кроме того, единоросс внесен в санкционные списки Великобритании и Канады. Его дочь Диана в августе 2022 года покинула Россию.

Еще по теме
Крым пригрозил Украине «бумерангом»
Кадыров собрался объявить «кровную месть» Зеленскому
Депутаты предложили разблокировать Instagram
Путин возродил звание «Мать-героиня»
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Представлен новейший автомат Калашникова
Украина нацелилась на Крымский мост
Спецоперация подвела сибирских губернаторов к отставке
Просчитаны последствия ядерной войны между РФ и США
Обсуждение (1)
Картина дня
Крым пригрозил Украине «бумерангом»
Российский сенатор назвал дочь национальным предателем
Индонезия заявила о планах Путина приехать на саммит G20
Премьер Финляндии объяснилась за видео бурной вечеринки
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Взрыв склада боеприпасов в Крыму оказался диверсией
35
Индонезия заявила о планах Путина приехать на саммит G20
31
Украина нацелилась на Крымский мост
27
Украина спровоцирует смену власти в Европе
25
Россия перебросила в Калининград МиГ-31 с «неотвратимым» оружием