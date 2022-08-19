Утечка соляной кислоты произошла на станции Инская в Новосибирске

Течь, через которую уходила соляная кислота, обнаружили в пятницу в грузовом контейнере на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Течь обнаружилась в контейнере с 80 емкостями. На движение поездов на железной дороге инцидент не повлиял. Угрозы жизни и здоровью населению нет.

Сотрудники Западно-Сибирской железной дороги отбуксовали грузовой вагон к погрузочной платформе.

Специалисты химико-радиометрической лаборатории произвели анализ загрязнения атмосферного воздуха, по результатам замеров превышения ПДК в воздухе не выявлено. Новосибирский центр «Экоспас» разгружает контейнер и ищут поврежденную емкость.