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Утечка соляной кислоты произошла на станции Инская в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Течь, через которую уходила соляная кислота, обнаружили в пятницу в грузовом контейнере на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Течь обнаружилась в контейнере с 80 емкостями. На движение поездов на железной дороге инцидент не повлиял. Угрозы жизни и здоровью населению нет.

Сотрудники Западно-Сибирской железной дороги отбуксовали грузовой вагон к погрузочной платформе.

Специалисты химико-радиометрической лаборатории произвели анализ загрязнения атмосферного воздуха, по результатам замеров превышения ПДК в воздухе не выявлено. Новосибирский центр «Экоспас» разгружает контейнер и ищут поврежденную емкость.

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