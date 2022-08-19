Премьер Финляндии объяснилась за видео бурной вечеринки

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала разошедшееся в соцсетях и СМИ видео с вечеринки с ее участием — она заявила, что бурно веселилась, но это совершенно законная вещь.

Финские газеты Iltalehti и Ilta-Sanomat распространили видео, на которых наряду с премьер-министром веселятся член парламента Илмари Нурминен, телеведущие Тинни Викстрем и Каролина Туоминен, фотограф Янита Аутио, стилист Веса Сильвер, певица Альма и другие знаменитости.

Внимание привлекло слово «jauhojengi», так как термин «jauho» иногда используется для обозначения наркотиков. Но в соцсетях решили, что прозвучало «jallujengi» или «jallu jenny», что является отсылкой к финскому ликеру Jaloviina.

«Да, я веселилась, даже бурно <…> Я танцевала и пела — совершенно законные вещи», — написала 36-летняя глава правительства в Twitter.

На пресс-брифинге Марин рассказала, что видео были сняты несколько недель назад, и она была уверенна, что ролики не попадут в публичный доступ. Премьер добавила, что не делала ничего противозаконного, пила алкоголь, а наркотики не принимала. После вечеринки Марин посетила два бара в центре Хельсинки.

«Я хочу показать, что на ключевых государственных должностях находятся обычные люди, ведущие обычную жизнь. У меня есть семья, работа, а еще у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями так же, как и многие другие люди моего возраста», — заявила финский премьер.