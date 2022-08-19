НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Премьер Финляндии объяснилась за видео бурной вечеринки

Источник:
Sibnet.ru
474 6
Фото: FinnishGovernment / CC BY 2.0

Премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала разошедшееся в соцсетях и СМИ видео с вечеринки с ее участием — она заявила, что бурно веселилась, но это совершенно законная вещь.

Финские газеты Iltalehti и Ilta-Sanomat распространили видео, на которых наряду с премьер-министром веселятся член парламента Илмари Нурминен, телеведущие Тинни Викстрем и Каролина Туоминен, фотограф Янита Аутио, стилист Веса Сильвер, певица Альма и другие знаменитости.

Внимание привлекло слово «jauhojengi», так как термин «jauho» иногда используется для обозначения наркотиков. Но в соцсетях решили, что прозвучало «jallujengi» или «jallu jenny», что является отсылкой к финскому ликеру Jaloviina.

«Да, я веселилась, даже бурно <…> Я танцевала и пела — совершенно законные вещи», — написала 36-летняя глава правительства в Twitter.

На пресс-брифинге Марин рассказала, что видео были сняты несколько недель назад, и она была уверенна, что ролики не попадут в публичный доступ. Премьер добавила, что не делала ничего противозаконного, пила алкоголь, а наркотики не принимала. После вечеринки Марин посетила два бара в центре Хельсинки.


«Я хочу показать, что на ключевых государственных должностях находятся обычные люди, ведущие обычную жизнь. У меня есть семья, работа, а еще у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями так же, как и многие другие люди моего возраста», — заявила финский премьер.

Еще по теме
Индонезия заявила о планах Путина приехать на саммит G20
Запад испугался новых санкций против России
Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным
Советник Зеленского пригрозил уничтожить Крымский мост
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Представлен новейший автомат Калашникова
Украина нацелилась на Крымский мост
Главный обвинитель России в допинге внезапно вступился за спортсменов
Просчитаны последствия ядерной войны между РФ и США
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Взрыв склада боеприпасов в Крыму оказался диверсией
31
Украина нацелилась на Крымский мост
27
Украина спровоцирует смену власти в Европе
20
Продавец трусов с буквой Z рассказал о спросе на товар
20
Индонезия заявила о планах Путина приехать на саммит G20