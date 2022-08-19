Shaman назначил цену за патриотизм

Билет на концерт ставшего резко популярным певца Ярослава Дронова (Shaman) обойдется зрителям в среднем в 3 тысячи рублей, у артиста уже спланирован большой концертный тур по городам России и Белоруссии.

Shaman проводит в августе концерты почти каждый день, на сентябрь у артиста запланировано 10 концертов, в октябре еще больше — 18, 13 выступлений планируется в ноябре.

Цена билетов на концерты патриотичного исполнителя — от 1,5 тысячи рублей до 10 тысяч, в зависимости от площадки проведения мероприятия и от города.

Певец Shaman стал массового известным после выпуска песни «Встанем» с патриотичной направленностью. Композиция вышла накануне начала военной спецоперации. В июле вышел трек и клип «Я русский», собрав за три недели 10 миллионов просмотров.