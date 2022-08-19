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Shaman назначил цену за патриотизм

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © shaman_channel, t.me/shaman_channel

Билет на концерт ставшего резко популярным певца Ярослава Дронова (Shaman) обойдется зрителям в среднем в 3 тысячи рублей, у артиста уже спланирован большой концертный тур по городам России и Белоруссии.

Shaman проводит в августе концерты почти каждый день, на сентябрь у артиста запланировано 10 концертов, в октябре еще больше — 18, 13 выступлений планируется в ноябре.

Цена билетов на концерты патриотичного исполнителя — от 1,5 тысячи рублей до 10 тысяч, в зависимости от площадки проведения мероприятия и от города.

Певец Shaman стал массового известным после выпуска песни «Встанем» с патриотичной направленностью. Композиция вышла накануне начала военной спецоперации. В июле вышел трек и клип «Я русский», собрав за три недели 10 миллионов просмотров.

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Топ комментариев

Alhazred

Читал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...

-2rist-

а почему в казахстане цены в два раза ниже???

velam

Ну что-то когда цена на внешке падала сильно то у нас цены совсем не падали , а только росли.

protiv

жадность она такая, да и дворец то строить надо же, а может и не один...