НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Звезд науки и шоу‑бизнеса собрали для реалити‑шоу «Вызов»

Источник:
Sibnet.ru
282 0
Фото: © пресс-служба ТНТ

Новое реалити-шоу «Вызов» на ТНТ объединит в пары представителей науки и шоу-бизнеса, которые должны будут научиться сотрудничать ради победы, сообщила пресс-служба канала.

По правилам проекта, парам участников нужно будет выполнять задания на силу и интеллект. Пары будут состоять из представителей науки и звезд шоу-бизнеса: музыкантов, танцоров, блогеров, актеров, стилистов.

Чтобы победить, парам придется научиться договариваться, находить компромиссы и не перетягивать внимание на себя. В шоу «Вызов» будет 10 серий и 18 испытаний. После каждого выпуска самая слабая пара выбывает из проекта.

Среди участников — фигуристка Евгения Медведева, блогеры Карина Нигай, Гусейн Гасанов и Егор Шип, актеры Олег Гаас и Торнике Квитатиани, певица Мия Бойка. Из представителей науки в шоу попали химик Мария Рындык, писатель Булат Ханов, математик Михаил Гарбуз, скрипач Матвей Блюмин, ядерный физик Екатерина Щеглова и шахматистка Зарина Шафигуллина и другие.

«Это не франшиза, не проект, который мы купили у кого-то, а проект, который мы придумали сами от начала до конца. И это делает его еще более значимым», — рассказала о реалити-шоу директор ТНТ Тина Канделаки. Дата премьеры «Вызова» пока неизвестна.

Еще по теме
Нагиева заменили Гузеевой в «Голосе» на Первом канале
«Реальные пацаны» вернутся на ТНТ с новым сезоном
Первый канал объявил наставников пятого сезона «Голоса 60+»
Новая серия «Простоквашино» расскажет о финансовой грамотности
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Представлен новейший автомат Калашникова
Россия допустила расширение географии боевых действий на Украине
Украина нацелилась на Крымский мост
Главный обвинитель России в допинге внезапно вступился за спортсменов
Обсуждение (0)
Картина дня
Минобороны раскрыло последствия аварии на Запорожской АЭС
Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным
Запад испугался новых санкций против России
Минобрнауки до 1 сентября изменит правила приема в вузы
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Самое обсуждаемое
44
Взрыв склада боеприпасов в Крыму оказался диверсией
43
Россия допустила расширение географии боевых действий на Украине
30
Украина нацелилась на Крымский мост
24
Украина спровоцирует смену власти в Европе
20
Продавец трусов с буквой Z рассказал о спросе на товар