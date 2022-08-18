Звезд науки и шоу‑бизнеса собрали для реалити‑шоу «Вызов»

Новое реалити-шоу «Вызов» на ТНТ объединит в пары представителей науки и шоу-бизнеса, которые должны будут научиться сотрудничать ради победы, сообщила пресс-служба канала.

По правилам проекта, парам участников нужно будет выполнять задания на силу и интеллект. Пары будут состоять из представителей науки и звезд шоу-бизнеса: музыкантов, танцоров, блогеров, актеров, стилистов.

Чтобы победить, парам придется научиться договариваться, находить компромиссы и не перетягивать внимание на себя. В шоу «Вызов» будет 10 серий и 18 испытаний. После каждого выпуска самая слабая пара выбывает из проекта.

Среди участников — фигуристка Евгения Медведева, блогеры Карина Нигай, Гусейн Гасанов и Егор Шип, актеры Олег Гаас и Торнике Квитатиани, певица Мия Бойка. Из представителей науки в шоу попали химик Мария Рындык, писатель Булат Ханов, математик Михаил Гарбуз, скрипач Матвей Блюмин, ядерный физик Екатерина Щеглова и шахматистка Зарина Шафигуллина и другие.

«Это не франшиза, не проект, который мы купили у кого-то, а проект, который мы придумали сами от начала до конца. И это делает его еще более значимым», — рассказала о реалити-шоу директор ТНТ Тина Канделаки. Дата премьеры «Вызова» пока неизвестна.