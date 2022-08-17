Пассажирский самолет со сломанным крылом сел в Усть‑Куте

Самолет Ан-24 в среду выкатился за пределы посадочной полосы в Усть-Куте Иркутской области и сломал крыло, на его борту находились 44 пассажира, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Самолет авиакомпании «Ангара» летел по маршруту «Иркутск – Усть-Кут». Из-за плохой погоды, самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

После этого произошел «подлом передней стойки шасси и повреждение крыла». На борту находились четыре члена экипажа и 44 пассажира, пострадавших нет.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего, проконтролирует соблюдение прав пассажиров.