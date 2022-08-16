Лукашенко раскритиковал новый мотоцикл «Минск»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Минский «МотоВелоЗавод», где ему показали новую модель мотоцикла «Минск». Глава государства выразил недовольство большим количеством китайских комплектующих.

Лукашенко поинтересовался у сотрудника предприятия, какие отечественные запчасти использовались при производстве мотоцикла. Выяснилось, что собственными являются только дизайн-проект и сборка, следует из опубликованного на сайте главы государства видео.

При этом двигатель, фары, щитки и другие запчасти для мотоцикла поступают из Китая. Представители завода уточнил, что закупать китайские запчасти куда дешевле, нежели производить их самостоятельно.

«Мы должны делать свое. Завтра санкции ввели — закрылось производство», — отметил Лукашенко и предложил «удивить» его к 1 января 2023 года.