НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко раскритиковал новый мотоцикл «Минск»

Источник:
Sibnet.ru
670 2
Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Минский «МотоВелоЗавод», где ему показали новую модель мотоцикла «Минск». Глава государства выразил недовольство большим количеством китайских комплектующих.

Лукашенко поинтересовался у сотрудника предприятия, какие отечественные запчасти использовались при производстве мотоцикла. Выяснилось, что собственными являются только дизайн-проект и сборка, следует из опубликованного на сайте главы государства видео.

При этом двигатель, фары, щитки и другие запчасти для мотоцикла поступают из Китая. Представители завода уточнил, что закупать китайские запчасти куда дешевле, нежели производить их самостоятельно.

«Мы должны делать свое. Завтра санкции ввели — закрылось производство», — отметил Лукашенко и предложил «удивить» его к 1 января 2023 года.

Еще по теме
Канцлер Германии выступил против запрета шенгена для россиян
Просчитаны последствия ядерной войны между РФ и США
Украина нацелилась на Крымский мост
Путин и Ким Чен Ын обменялись телеграммами
смотреть все
Политика #Мир #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Хруст ножа в легких: электронные сигареты против обычных
Центробанк выбрал замену доллару и евро
Россия испытала новый истребитель танков
Россия допустила расширение географии боевых действий на Украине
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
43
Россия допустила расширение географии боевых действий на Украине
32
Украина нацелилась на Крымский мост
26
Взрыв склада боеприпасов в Крыму оказался диверсией
22
Медведев порассуждал о судьбе Зеленского
20
Продавец трусов с буквой Z рассказал о спросе на товар