Мозг человека — ленив и «прожорлив», а чтобы не тратить энергию попусту, он формирует привычки. Его можно приучить к автоматическим действиям, чтобы, например, накопить миллион, рассказал автор блога «Умные привычки» Максим Логинов.

«Каждый, кто учился водить автомобиль помнит, что сначала он испытывал постоянный стресс», — привел пример Логинов во время прямого эфира для «CoinKeeper»

Одновременный контроль педалей, рычага переключения скоростей, необходимость смотреть в зеркала, следить за дорогой — для новичка это очень тяжело. А через год-два человек уже спокойно едет по оживленной трассе, одновременно слушая музыку и наслаждаясь ей. Потому что вождение уже стало привычкой.

Вес человеческого мозга занимает около 2% от массы тела, но потребляет около 20% всей энергии. Чтобы тратить меньше, он формирует привычки.

Но, чтобы ее сформировать, необходимо четко понимать — а зачем это нужно. Перед тем, как намеренно внедрять привычку, нужно разобрать ее по полочкам, рассмотреть и как следует осмыслить. Эмоции в таких начинаниях бесполезны — энтузиазма хватит на небольшой срок.

Как сформировать полезную привычку

Чтобы научить мозг выполнять определенные алгоритмы необходимо:

Поставить четкую цель. «Чего я хочу? Накопить определенную сумму?»



Измерить цель. «Хочу накопить миллион рублей».

Определить достижимость. «А смогу я накопить миллион? Или в ближайшем будущем только 500 тысяч?».

Определит актуальность. «А зачем мне миллион или 500 тысяч? Мне пока хватит двухсот».

Поставить срок. «Когда я смогу накопить 200 тысяч?».

Определить резервы. «За счет чего я буду копить? Откладывать с зарплаты? Какую сумму?»

Понять, что может помешать. «Я не смогу откладывать по 7 «свободных» тысяч. Могу ли я это изменить хотя бы частично?»

Понять, кто или что может помочь. «Мне нужен опыт других людей, я хочу найти тематические сообщества и группы».

Начинать специалист советует с маленьких шагов. Нельзя накопить миллион за месяц при доходе в 40 тысяч или, например, похудеть на 10 килограммов за два дня. Но только постоянство заставит мозг запомнить и записать ряд действие в категорию «Привычки».