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Путин возродил звание «Мать-героиня»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин восстановил звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших 10 и более детей, получившим его единовременно выплатят 1 миллион рублей.

Звание «Мать-героиня» войдет в список высших званий в России наравне со званиями «Герой России» и «Герой Труда». Орден будет выполнен из золота с бриллиантами. 

Звание «Мать-героиня» будет присваиваться не автоматически при рождении десятого ребенка, а только при достижении десятым ребенком возраста одного года и при условии, что все другие девять детей к этому моменту живы.

При присвоении звания учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести, в том числе при защите Отечества, при исполнении воинского долга, а также в результате терактов или ЧС.

Высшее звание и орден «Мать-героиня» были учреждены в СССР в 1944 году. После распада СССР эта награда перестала вручаться. Последний раз ее вручили в ноябре 1991 года. В СССР орден получили примерно 431 тысяча женщин.

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pepelmetal

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nastya19944

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