Найдено невероятное древнее существо

Биологи идентифицировали ископаемое насекомое возрастом около 100 миллионов лет, найденное в янтаре. Это оказался древний жук, обладавший невероятным углом обзора в 360 градусов.

Находку сделали в кусочке янтаря, найденного в Бирме. Исследователи обратили внимание, что жук настолько отличается от всех современных существ, что для него пришлось придумать собственное семейство.

Насекомое получило наименование Palaeotanyrhina exophthalma. При этом косвенно ученые отнесли свою находку к отряду полукрылых Hemiptera, который насчитывает более 80 тысяч видов.

Изучение показало, что это был хищник, обладавший очень эффективным зрением с круговым обзором, которое помогало ему в поиске добычи, говорится в статье авторов открытия, опубликованной журналом BioOne Complete.

При этом длина тела жука составляла всего порядка пяти миллиметров. Ученые отметили, что у насекомого также была уникальная форма головы и ротовой аппарат, поэтому отнести его к современным семействам оказалось невозможно.