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Россия закрыла инспекции по договору о стратегическом оружии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия временно вывела из-под инспекционной деятельности по Договору о стратегических наступательных вооружениях свои объекты, подлежащие инспекциям. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что это вынужденная мера, поскольку США стремятся «явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии».

В заявлении отмечается, что в настоящее время США имеют односторонние преимущества, которые фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории.

В качестве примера приведена ситуация с воздушным сообщением. Между Россией и США оно остановлено, при этом воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов.

Еще одно препятствие — ужесточение визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам следования инспекторов, тогда как американские инспекторы и члены летных экипажей подобных трудностей не испытывают.

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