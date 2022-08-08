Недоступные простым людям магазины появятся в России

Магазины беспошлинной торговли откроются в Москве и Петербурге, они будут обслуживать дипломатов, консулов, сотрудников международных организаций, а также их семьи. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов правительства.

Постановление вступит в силу 27 августа. Платить в таких магазинах можно будет в рублях, а также долларах и евро, ценники будут валютными. Для простых людей магазины беспошлинной торговли будут недоступны.

В магазинах организуют круглосуточное видеонаблюдение, данные с камер будут хранить не менее тридцати дней, а контролировать торговлю поручили таможенникам. Владельцами таких заведений могут выступить исключительно российские компании.

Предполагается, что в ассортимент войдут спиртное, табачные изделия, парфюмерия и косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы. Все импортные товары освободят от ввозных таможенных пошлин и НДС.

Купить что-то в магазинах беспошлинной торговли можно будет только при предъявлении документов, подтверждающих служебное положение и дипломатическую аккредитацию. Власти рассчитывают, что заведения станут дополнительным источником валюты для бюджета.