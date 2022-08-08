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США начали искать замену Зеленскому

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

США приступили к поискам замены президенту Украины Владимиру Зеленскому, на это указывает шквал критики, которому подвергается украинское руководство, предположила политолог Виктория Никифорова.

По ее словам, с недавнего времени Зеленского на Западе стали критиковать его сторонники, включая некоторых американских конгрессменов, журналистов и правозащитников, что является признаком серьезного недовольства украинским лидером.

Так, организация Amnesty International опубликовала доклад о военных преступлениях Вооруженных сил Украины, в котором неожиданно для многих обвинила страну в нарушении международного права.

«Глобальный обком просто принялся подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется. Сегодня его место в прогрессивных СМИ занял тот самый генерал Залужный, с которым у Зеленского и так были контры», — отметила Никифорова.

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