США приступили к поискам замены президенту Украины Владимиру Зеленскому, на это указывает шквал критики, которому подвергается украинское руководство, предположила политолог Виктория Никифорова.

По ее словам, с недавнего времени Зеленского на Западе стали критиковать его сторонники, включая некоторых американских конгрессменов, журналистов и правозащитников, что является признаком серьезного недовольства украинским лидером.

Так, организация Amnesty International опубликовала доклад о военных преступлениях Вооруженных сил Украины, в котором неожиданно для многих обвинила страну в нарушении международного права.

«Глобальный обком просто принялся подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется. Сегодня его место в прогрессивных СМИ занял тот самый генерал Залужный, с которым у Зеленского и так были контры», — отметила Никифорова.