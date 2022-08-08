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Курортный сбор поможет расчистить леса на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Алтайского края

Рост турпотока в Алтайском крае в этом году позволит увеличить курортный сбор на 60%, средства направят на расчистку лесов, прилегающих к курортной зоне, сообщил начальник регионального управления по развитию туризма и санаторно-курортной деятельности Евгений Дешевых.

Плату за пользование курортной инфраструктурой на территории Белокурихи ввели с мая 2018 года. На 2019-2020 годы ее установили на уровне 50 рублей. Однако в 2020 году в целях поддержки отрасли взимание курортного сбора отменили до конца года. 

В прошлом году он был снижен до 30 рублей, а в 2022 году вновь подняли до 50 рублей. В прошлом году курортный сбор позволил собрать 30 млн рублей.

«По итогам года планируется собрать порядка 48 млн рублей. С учетом уже имеющихся в Фонде развития курортной инфраструктуры Алтайского края средств они будут направлены на расчистку лесов, прилегающих к курортной зоне, текущее содержание курортной инфраструктуры, обустройство курортного сквера», – цитирует чиновника ТАСС.

Также запланировано благоустройство терренкуров, ремонт фонтана, установка ограждений вдоль пешеходных тротуаров, световое оформление курорта, благоустройство набережной реки Белокуриха.

«Увеличение объема средств, собранных в результате действия механизма курортного сбора, прогнозируется на фоне роста турпотока в регион. Вопрос повышения размера курортного сбора не обсуждается», – сказал он.

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