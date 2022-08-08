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Ивлеева раскрыла секрет успеха

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ivleeva360, t.me/ivleeva360

Блогер Настя Ивлеева вспомнила, как пыталась покорить Москву, начиная с кастинга на шоу «Канукулы в Мексике». Девушка сделала выводы и нашла секрет успеха.

Ивлеева поделилась историей о том, как восемь лет назад впервые попыталась стать известной. Она приезжала в столицу на кастинг шоу «Каникулы в Мексике», куда ее не взяли.

«И вот, спустя годы, я мчу на другой кастинг, где буду уже сама выбирать претендентов на мое сердце, ахахха, в мое шоу! Жизнь удивительна, когда пашешь…. Ну и мечтаешь, разумеется», — написала Ивлеева в телеграм-канале.

Речь идет о шоу «Сердце Ивлеевой», где блогер будет выбирать мужчину из 50 кандидатов. Реалити покажут на канале «Пятница!»

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