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Ресторан «Shalet» сгорел в Заельцовском парке Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Кровля здания ресторана «Shalet» в Заельцовском парке Новосибирска загорелась и обрушилась вечером в воскресенье, в пожаре никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по региону.

Внутри ресторана посетителей не было, самостоятельно эвакуировалось восемь человек персонала.

Во время тушения пожара произошло обрушение кровли. В течение 50 минут пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание, предотвратив дальнейшее стремительное распространение огня.

Еще через 18 минут ликвидировали открытое горение. Предварительная площадь пожара составила 630 квадратных метров.

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