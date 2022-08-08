Ресторан «Shalet» сгорел в Заельцовском парке Новосибирска

Кровля здания ресторана «Shalet» в Заельцовском парке Новосибирска загорелась и обрушилась вечером в воскресенье, в пожаре никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по региону.

Внутри ресторана посетителей не было, самостоятельно эвакуировалось восемь человек персонала.

Во время тушения пожара произошло обрушение кровли. В течение 50 минут пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание, предотвратив дальнейшее стремительное распространение огня.

Еще через 18 минут ликвидировали открытое горение. Предварительная площадь пожара составила 630 квадратных метров.