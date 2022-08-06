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Укрепление рубля стало «головной болью» для западных банков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Укрепление рубля к евро стало «головной болью» для западных банков, отмечают финансовые аналитики.

Так, покинувшие Россию иностранные компании терпят огромные убытки, пишет агентство Bloomberg. Например, французский кредитный банк Societe Generale SA подтвердил, что по итогам второго квартала его потери из-за ухода составили 3,3 миллиарда евро.

По словам исполнительного директора австрийского Raiffeisen Bank Иоганна Штробля, прибыль его банка на фоне укрепления рубля растет, но для тех, кто решил ликвидировать свой бизнес в РФ, крепкий рубль стал «головной болью».

Центробанк ранее установил официальный курс иностранных валют на предстоящие выходные. Рубль по итогам торговой недели снова укрепился. Доллар в настоящее время стоит 60,58 рубля, а евро — 61,54 рубля.

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