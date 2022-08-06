НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин уговорил Эрдогана оплачивать газ рублями

Источник:
Sibnet.ru
224 0
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи договорились начать оплату поставок газа в рублях, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях», — цитирует российского чиновника ТАСС.

Российский вице-премьер назвал это новым этапом и новой возможностью, в том числе и для развития денежно-финансовых отношений двух стран. В настоящее время Россия ежегодно поставляет Турции порядка 26 миллиардов кубометров газа.

В ходе переговоров Путин и Эрдоган также обсудили строительство атомной электростанции «Аккую», обговорив 2023 год как срок для запуска проекта, а также функционирование газопровода «Турецкий поток».

Еще по теме
МВД объявило в розыск новосибирского депутата
Кадырову присвоили звание героя ЛНР
Россия назвала условие полного разрыва отношений с США
Вдова Ельцина ответила «несущему ахинею» Зюганову
смотреть все
Политика #Россия #Мир #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Xiaomi запустила большую распродажу в России
Немецкое вооружение опозорилось на Украине
Игрок прокачал персонажа Diablo Immortal и лишился доступа к боям
AliExpress «приземлился» в России
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин запретил продажу акций недружественным иностранцам
Финансист рассказала о сгущении туч над рублем
Кремль назвал Францию недружественным государством
Маркетплейсы станут нести ответственность за контрафакт
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Немецкое вооружение опозорилось на Украине
30
Зеленский пожелал обсудить с Си Цзиньпинем давление на Россию
30
Стала известна причина удаления канала Гоблина с Youtube
28
Треть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли
28
МИД заявил об окончании эпохи сотрудничества с Западом