Путин уговорил Эрдогана оплачивать газ рублями

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи договорились начать оплату поставок газа в рублях, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях», — цитирует российского чиновника ТАСС.

Российский вице-премьер назвал это новым этапом и новой возможностью, в том числе и для развития денежно-финансовых отношений двух стран. В настоящее время Россия ежегодно поставляет Турции порядка 26 миллиардов кубометров газа.

В ходе переговоров Путин и Эрдоган также обсудили строительство атомной электростанции «Аккую», обговорив 2023 год как срок для запуска проекта, а также функционирование газопровода «Турецкий поток».