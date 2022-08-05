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«Гоблин» объяснил причину удаления аккаунта на YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sudomoin Danila / CC BY-SA 3.0

Блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, рассказал, почему видеохостинг YouTube удалил его канал.

«Это не канал удалили, это меня удалили. Это борьба со мной, а не с каналом. Вот я неугодный, поэтому канал удалили. Если я заведу другой, его удалят точно так же. Причина единственная — пророссийская позиция», — сказал Пучков сайту 78.ru.

Блогер рассказал, что основная часть его контента перенесена на другие платформы — «Рутуб», «Яндекс» и «ВКонтакте», потому что про YouTube заранее «все было понятно». На его блог в видеохостинге было подписано более 3 миллионов человек.

Аккаунт Дмитрия Пучкова был заблокирован с формулировкой «за нарушение правил сообщества YouTube». Сам блогер не знает, какие именно правила он нарушил.

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