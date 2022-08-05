«Гоблин» объяснил причину удаления аккаунта на YouTube

Блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, рассказал, почему видеохостинг YouTube удалил его канал.

«Это не канал удалили, это меня удалили. Это борьба со мной, а не с каналом. Вот я неугодный, поэтому канал удалили. Если я заведу другой, его удалят точно так же. Причина единственная — пророссийская позиция», — сказал Пучков сайту 78.ru.

Блогер рассказал, что основная часть его контента перенесена на другие платформы — «Рутуб», «Яндекс» и «ВКонтакте», потому что про YouTube заранее «все было понятно». На его блог в видеохостинге было подписано более 3 миллионов человек.

Аккаунт Дмитрия Пучкова был заблокирован с формулировкой «за нарушение правил сообщества YouTube». Сам блогер не знает, какие именно правила он нарушил.