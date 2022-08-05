Лавров счел бесперспективными планы США на господство в мире

Попытки США распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара бесперспективны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с китайским коллегой Ван И.

Российский министр обратил внимание на «вседозволенность», которую демонстрирует Вашингтон, подчеркнув бесперспективность такой политики.

«И с каждым разом те, кто следит за этим, понимает бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что все будет более-менее неплохо. Нет, американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, США решили сделать из Украины угрозу для России и долгие годы игнорировали расистскую политику киевского режима, который уничтожал все русское.

Точно так же и в случае с визитом госпожи Нэнси Пелоси на Тайвань они проигнорировали все свои собственные принципы, которые провозглашали публично и в приверженности к которым они убеждали всех, в том числе обманывая самих себя.

«Точно так же они в случае с Украиной нарушили принципы неделимой безопасности, под которыми подписались на высшем уровне и которые они просто растоптали», — добавил министр.