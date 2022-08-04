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Уголовное наказание за бизнес без регистрации отменят

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минюст предложил отменить уголовное наказание за предпринимательство без регистрации, внеся соответствующие изменения в Уголовный кодекс. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Бизнесмены при этом могут нести ответственность по иным статьям УК, например, за уклонение от уплаты налогов, незаконную банковскую деятельность либо по статье 14 КоАП — она предполагает штрафы от 500 до 2 тысяч рублей за работу без регистрации или лицензии.

Ведомство также предлагает убрать из УК три экономические статьи: за регистрацию незаконных сделок с недвижимостью, внесение ложных сведений в межевой план и злостное уклонение от раскрытия информации по правилам о ценных бумагах.

Одновременно Минюст предложил повысить планку максимального размера ущерба для привлечения к ответственности по статье о мошенничестве: значительного — с 10 тысяч до 25 тысяч рублей, крупного — с 3 миллионов до 4,5 миллиона рублей и особо крупного — с 12 миллионов до 18 миллионов рублей.

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Политика #Законы #Деньги
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