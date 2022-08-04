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Работающим пенсионерам предложили возвращать налоги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разработали новый механизм поддержки работающих пенсионеров, сообщил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Пенсионный социальный налоговый возврат (не путать с вычетом) в размере 50% от суммы налога на доходы (но не более 25 тысяч в год) смогут вернуть работающие пенсионеры в соответствии с нашей инициативой», — написал Нилов в своем телеграм-канале

По его словам, в четверг, 4 августа законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы.

Индексация пенсий работающим пенсионерам не проводится с 2016 года. Неработающим пенсионерам пенсии индексируются раз в год на процент выше инфляции.

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