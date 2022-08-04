Работающим пенсионерам предложили возвращать налоги

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Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разработали новый механизм поддержки работающих пенсионеров, сообщил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Пенсионный социальный налоговый возврат (не путать с вычетом) в размере 50% от суммы налога на доходы (но не более 25 тысяч в год) смогут вернуть работающие пенсионеры в соответствии с нашей инициативой», — написал Нилов в своем телеграм-канале
По его словам, в четверг, 4 августа законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы.
Индексация пенсий работающим пенсионерам не проводится с 2016 года. Неработающим пенсионерам пенсии индексируются раз в год на процент выше инфляции.
Nik3316ЛуАЗ-969 многие современные внедорожники на бездорожье порвет как тузик грелку...
UynachalnicaКакой подвиг был совершен Кадыровым, что-то я пропустил?
UynachalnicaНапрасные мечты! Китай нынче против США настроен решительно.
correctorИ теперь СШП будут дальше заставлять Китай соблюдать америкосные антирос санкции ? Пхахахахаа!