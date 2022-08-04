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Телефонные мошенники взяли на вооружение схему с акциями

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Мошенники стали по телефону предлагать россиянам разморозить или выкупить их иностранные акции, сообщает фонд «За права заемщиков».

«Инвесторы, которые соблазнятся такими предложениями, должны будут предоставить злоумышленникам доступ к брокерскому счету, что чревато серьезными финансовыми потерями. Затем с высокой долей вероятности от инвестора потребуют комиссию за услуги по разблокировке и, вероятно, уплату каких-то "дополнительных налогов", — пояснила «Известиям» директор фонда Евгения Лазарева.

По ее словам, существует риск того, что мошенники вынудят взять заемные средства «для сохранения контроля над портфелем замороженных ценных бумаг». Лазарева также отметила, что для данной схемы обмана часто используется актуальная информационная повестка.

В Банке России посоветовали по любым финансовым вопросам необходимо самостоятельно звонить брокеру по номеру, указанному на его официальном сайте, и не раскрывать незнакомым лицам свои финансовые данные.

«Необходимо отметить, что все операции по брокерскому счету совершаются в порядке, предусмотренном договором, а комиссии взимаются через брокерский счет, а не переводом на счет физического лица», — подчеркнули в ЦБ.

В начале июня европейские депозитарии Euroclear и Clearstream полностью прекратили обслуживание счетов Национального расчетного депозитария. Это повлекло за собой заморозку бумаг российских инвесторов, а также выплат дивидендов и купонов.

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