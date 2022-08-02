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Евросоюзу предрекли «ужасный» газовый кризис

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Ситуация с газом в Европе стремительно ухудшается, от «плохого» сценария она переходит к «ужасному», прогнозируют аналитики Bank of America.

По оценкам экспертов, при работе «Северного потока» на 20% от его мощности европейским странам на зиму может не хватить газа, поэтому ЕС придется ввести широкомасштабное нормирование спроса.

«Газпром» с 27 июля в очередной раз сократил поставки по «Северному потоку-1» в два раза, с 67 миллионов до 33 миллионов кубометров в день, что составляет 20% пропускной мощности. На фоне перебоев с поставками из России Евросоюз решил с 1 августа снизить потребление газа на 15%.

Европейские власти считают, что за дефицит газа ответственна Россия, которая использует топливо в качестве «политического оружия». При этом Кремль отвергает все обвинения и считает введенные ограничения последствиями антироссийских санкций.

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Экономика #Недра и ТЭК
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Топ комментариев

paramedic

Яма с известью по нему плачет.

urbasik

Подчищают своих слуг.Еленовка №2

userkc

- дай денег , весь смысл существования Украины сейчас, богатейшей Республики СССР! потом они отдадут...

Asd10

Напомнил щирым про совесть, чудак...)))