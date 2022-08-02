Евросоюзу предрекли «ужасный» газовый кризис

Ситуация с газом в Европе стремительно ухудшается, от «плохого» сценария она переходит к «ужасному», прогнозируют аналитики Bank of America.

По оценкам экспертов, при работе «Северного потока» на 20% от его мощности европейским странам на зиму может не хватить газа, поэтому ЕС придется ввести широкомасштабное нормирование спроса.

«Газпром» с 27 июля в очередной раз сократил поставки по «Северному потоку-1» в два раза, с 67 миллионов до 33 миллионов кубометров в день, что составляет 20% пропускной мощности. На фоне перебоев с поставками из России Евросоюз решил с 1 августа снизить потребление газа на 15%.

Европейские власти считают, что за дефицит газа ответственна Россия, которая использует топливо в качестве «политического оружия». При этом Кремль отвергает все обвинения и считает введенные ограничения последствиями антироссийских санкций.