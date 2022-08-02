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Фадеев посчитал лейблы бесполезными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © maxfadeev1, t.me/maxfadeev1

Продюсер Максим Фадеев, успешно возглавлявший лейбл Malfa, заявил, что в таких компаниях нет ничего полезного.

В телеграм-канале Фадеев ответил на вопрос подписчика, с чего начать, чтобы создать собственный лейбл.

«Пожалуйста, не создавайте свой лейбл, займитесь чем-нибудь более полезным для этого мира», — ответил Максим Фадеев.

Максим Фадеев создал свой продюсерский центр в 2003 году, который позднее трансформировался в Malfa. 

В лейбле успешно развивались такие артисты как Линда, группа «Серебро», Митя Фомин, Юля Савичева, Наргиз и еще десятки артистов. В 2018 году продюсер расторг контрактысо всеми музыкантами.

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