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Вдова Ельцина ответила «несущему ахинею» Зюганову

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ельцин-центр

Вдова первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина Наина публично ответила лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, который заявил, что Ельцин предлагал ему «любой пост», а создание Ельцин-центра — «национальный позор».

Зюганов на форуме «Территория смыслов» заявил, что первый президент России предлагал ему «любой пост», но тот отказался, ответив, что «лучше застрелится». Кроме того, Ельцин-центр — «национальный позор», и его специально «создали американцы», также на него тратят 12 миллиардов каждый год.

«Ни при каких обстоятельствах первый президент России не мог предложить вам "любой пост". Он был совершенно непримирим к той античеловеческой идеологии, которую вы защищали. Весь этот ваш неосталинизм, ненависть к общечеловеческим ценностям, имперские лозунги были абсолютно неприемлемы для Бориса. Вы всегда были для него идейным врагом. Именно так он воспринимал вас до конца жизни», — написала Ельцина в послании, опубликованном в группе Ельцин-центра.

Она отметила, что в последнее время «политические неудачники 90-х», среди которых Руцкой, Хасбулатов, Коржаков, стали вспоминать прожитые годы, при этом они врут и придумывают истории.

Слова Зюганова о бюджете Центра и его создании американцами Ельцина назвала «несусветной чушью». «В этом легко убедиться, посмотрев и прочитав множество интервью прекрасного российского режиссера Павла Лунгина, одного из создателей Ельцин-центра, зайдя в сам музей и посмотрев экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, взглянув на строчку бюджета, который выделяет государство Ельцин-центру, например за этот или прошедшие годы», — подчеркнула она.

В феврале 2021 года исполнительный директор центра Александр Дроздов рассказывал, что годовой бюджет Ельцин-центра достигает 500–550 миллионов рублей, из которых 300 миллионов рублей выделяет государство.

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