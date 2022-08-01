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Эмбер Херд придется продать дом из‑за Джонни Деппа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: https://www.flickr.com/photos/greg2600/ / CC BY-SA 2.0

Актриса Эмбер Херд после проигрыша Джонни Деппу в суде должна выплатить бывшему мужу около 15 миллионов долларов, но таких денег у нее нет, поэтому придется продавать дом.

На исполнение решения суда у Херд не хватает денег, пишет Daily Mail. С продажи дома ей удастся выручить около 1,5 миллиона долларов.

Судебное разбирательство между Херд и Деппом длилось шесть недель. Бывшая супруга обвиняла актера в домашнем насилии. Актер победил по трем пунктам обвинения в клевете. Теперь бывшая супруга должна выплатить ему 10 миллионов долларов за клевету и 5 миллионов за судебные издержки.

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