Эмбер Херд придется продать дом из‑за Джонни Деппа

Актриса Эмбер Херд после проигрыша Джонни Деппу в суде должна выплатить бывшему мужу около 15 миллионов долларов, но таких денег у нее нет, поэтому придется продавать дом.

На исполнение решения суда у Херд не хватает денег, пишет Daily Mail. С продажи дома ей удастся выручить около 1,5 миллиона долларов.

Судебное разбирательство между Херд и Деппом длилось шесть недель. Бывшая супруга обвиняла актера в домашнем насилии. Актер победил по трем пунктам обвинения в клевете. Теперь бывшая супруга должна выплатить ему 10 миллионов долларов за клевету и 5 миллионов за судебные издержки.