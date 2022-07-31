Путин утвердил новую Морскую доктрину России

Президент Владимир Путин перед началом Главного военно-морского парада утвердил Корабельный устав Военно-морского флота (ВМФ) и Морскую доктрину страны, сообщила пресс-служба Кремля.

Церемония подписания документов прошла в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. «Признать утратившей силу Морскую доктрину Российской Федерации, утвержденную Президентом Российской Федерации 17 июня 2015 г.», — сказано в документе.

«Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России – и экономических, и жизненно важных, стратегических. Прежде всего это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твёрдо и всеми средствами», — заявил Путин во время выступления на параде в честь Дня ВМФ в Кронштадте.

Принципиально новые положения Морской доктрины касаются мобилизационной подготовки и мобилизационной готовности, документ принят в условиях «тотальной гибридной войны коллективного Запада» против России, спецоперации на Украине и санкций, приводит РБК содержание документа.

Морскую доктрину приняли в России в 2001 году, летом 2015 года Путин внес в нее поправки из-за «расширения НАТО» на восток и присоединения Крыма.