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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина в День ВМФ нанесла удар по штабу Черноморского флота

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alexxx Malev / CC BY-SA 3.0

Украина атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе, предположительно, с использованием беспилотника, пострадали пять человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. «Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются», — уточнил губернатор.

«Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома», — предупредил Развожаев.

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Оборона #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

Alhazred

Газ перекрыли латвийцам, а полыхнуло у тебя. Странно)))

pepelmetal

латвия, встречай газ по 3000$

GammiPluh

это модно в вашей "незалежной", в России таких как ненавидят

pepelmetal

Не, подобным тебе уподобляться ну буду!