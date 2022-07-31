Украина в День ВМФ нанесла удар по штабу Черноморского флота

Украина атаковала штаб Черноморского флота в Севастополе, предположительно, с использованием беспилотника, пострадали пять человек, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. «Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются», — уточнил губернатор.

«Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома», — предупредил Развожаев.