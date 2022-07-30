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Бывшие солистки t.A.T.u. выступят вместе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dmitry Azarov / CC BY-SA 3.0

Певицы Юлия Волкова и Елена Катина, которые составляли дуэт t.A.T.u., выступят вместе в Минске 3 сентября на фестивале «Ovion Show».

Это первое совместное выступление солисток с 2013 года. При этом бывшие участницы популярной группы официально не заявляли о воссоединении коллектива.

Волкова и Катина будут хедлайнерами фестиваля, сообщается на его странице «ВКонтакте». Помимо них, на концерте выступят DJ Smash, Мот, Дана Соколова и Люся Чеботина.

Группа t.A.T.u. была создана в 1999 году. Коллектив занял третье место на конкурсе «Евровидение» в 2003 году. В 2011 группа распалась, Волкова и Катина занялись сольными карьерами.

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Топ комментариев

Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

pepelmetal

То есть и те и другие себя с обезьянами сравнивают? Самокритично

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.

Удавиков

ну да, прогрессивный налог для десяти тысяч богатеев не приняли, а с простых людей всё стригут и стригут...