Бывшие солистки t.A.T.u. выступят вместе

Певицы Юлия Волкова и Елена Катина, которые составляли дуэт t.A.T.u., выступят вместе в Минске 3 сентября на фестивале «Ovion Show».
Это первое совместное выступление солисток с 2013 года. При этом бывшие участницы популярной группы официально не заявляли о воссоединении коллектива.
Волкова и Катина будут хедлайнерами фестиваля, сообщается на его странице «ВКонтакте». Помимо них, на концерте выступят DJ Smash, Мот, Дана Соколова и Люся Чеботина.
Группа t.A.T.u. была создана в 1999 году. Коллектив занял третье место на конкурсе «Евровидение» в 2003 году. В 2011 группа распалась, Волкова и Катина занялись сольными карьерами.
Asd10Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...
pepelmetalТо есть и те и другие себя с обезьянами сравнивают? Самокритично
korvinsSПо поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.
Удавиковну да, прогрессивный налог для десяти тысяч богатеев не приняли, а с простых людей всё стригут и стригут...