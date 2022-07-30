Бывшие солистки t.A.T.u. выступят вместе

Певицы Юлия Волкова и Елена Катина, которые составляли дуэт t.A.T.u., выступят вместе в Минске 3 сентября на фестивале «Ovion Show».

Это первое совместное выступление солисток с 2013 года. При этом бывшие участницы популярной группы официально не заявляли о воссоединении коллектива.

Волкова и Катина будут хедлайнерами фестиваля, сообщается на его странице «ВКонтакте». Помимо них, на концерте выступят DJ Smash, Мот, Дана Соколова и Люся Чеботина.

Группа t.A.T.u. была создана в 1999 году. Коллектив занял третье место на конкурсе «Евровидение» в 2003 году. В 2011 группа распалась, Волкова и Катина занялись сольными карьерами.