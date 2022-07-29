Центробанк установил курс валют на выходные

Банк России установил на 30 июля — 1 августа 2022 года официальный курс доллара на уровне 61,31 рубля, это на 1,10 рубля выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро повысился на 1,35 рубля — до 62,56 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Доллар и евро активно дорожали в конце февраля и первой половине марта. Так, 2 марта курс доллара превысил 100 рублей впервые после деноминации 1998 года.

11 марта один евро стоил 132 рубля и 95 копеек, а один доллар — 120 рублей и 60 копеек. Однако затем валюты стали дешеветь. Так, в течение июня доллар опускался до уровня 51,16 рубля, а евро — 53,86 рубля.