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Россияне стали переходить на отечественные бренды

Источник:
«Известия»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жители России все чаще отдают предпочтение продукции отечественных брендов — продажи таких товаров выросли на 141%, сообщает маркетплейс Wildberries.

«При выборе товаров повседневного спроса россияне всё чаще отдают предпочтение отечественной продукции. В первом полугодии продажи социально значимых товаров от местных брендов выросли на 141%, а рост в натуральном выражении составил 100%», — рассказали «Известиям» в маркетплейсе.

Наиболее востребованными товарами от российских марок стали детское пюре и каши, зубная паста, гели для стирки, средства для мытья посуды, боди для новорожденных, медицинские маски, мука, макароны и влажный корм для животных.

Доля российской продукции в общем обороте социально значимых товаров на Wildberries за первые шесть месяцев этого года достигла 72%, показав рост на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Наибольшая доля отечественных брендов — около 90% — отмечена в категории одежды для новорожденных. В сегменте продуктов питания российские бренды составили уже около 83%, а хозяйственных средств — около 77%.

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