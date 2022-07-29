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Неморгающий Байден встревожил американцев

Источник:
РИА Новости
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Первое появление на публике президента США Джо Байдена после перенесенного COVID-19 привело в недоумение американцев.

Зрители обратили внимание на «стеклянный» взгляд Байдена: за 94 секунды ролика он моргнул всего дважды. Twitter заполонили версии необычного поведения главы Белого дома. Некоторые предположили, что у президента явно есть двойник, другие вовсе выдвинули гипотезу, что США управляет робот.

«Посчитайте, сколько раз Джо Байден моргает в этом видео», — одним из первых прокомментировал ролик консерватор Бенни Джонсон.

«Чем они его пичкают?» — поинтересовался JjkWalker. «Что-то странное происходит в этом видео. Он даже выглядит не так, как всего лишь неделю назад», — отметил Deron.

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Американский врач К. Дж. Бейкер ранее в своей статье для издания American Thinker написал о том, что президент США Джо Байден, если его переизберут на второй срок, может не дожить до его конца. На момент следующих выборов ему будет 82 года.

Врач назвал «национальной трагедией» то, что глава Соединенных Штатов — «хрупкий, дряхлый, невменяемый старик». По словам врача, Байден активно борется с деменцией, но его приближенным становится все труднее скрыть это.

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Политика #Мир #Курьезы #Видеоновости
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