Министр прорекламировал День поля фото полуобнаженной девушки

Калининградский министр Андрей Ермак опубликовал в соцсетях фотографию полуобнаженной девушки с курами — так он проиллюстрировал информацию о Всероссийском дне поля. Чиновника раскритиковали за подобный креатив.

Ермак выложил пост в соцсети «ВКонтакте», где рассказал о Дне поля, который впервые пройдет в регионе. На прикрепленном фото девушка в нижнем белье кормит кур.

В комментариях пользователи сочли, что такая иллюстрация неуместна в этой теме, а также указали, что учителей за фото в белье «вынуждают уволиться, а когда министр туризма выкладывает фото женщины в нижнем белье и чулках — это плодородие».

«Насколько я помню, учительница выкладывала свое фото в купальнике, здесь на фото не я, а просто красивая женщина для привлечения внимания к посту. Не представляю, при каких обстоятельствах красивая женщина, пусть даже в чулках, может вызвать негативную эмоцию», — парировал Ермак.

Он давил, что привлекательность фото построена на контрасте и несоответствии элементов сюжета.