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Ученые исследуют появление молочных продуктов в рационе кочевников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Археологи Алтайского государственного университета изучат питание древних кочевников и выяснят, когда в их рационе появились молочные продукты, сообщил заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии вуза Алексей Тишкин.

«Начинаем мы изучение… с самого раннего этапа освоения скотоводами территории Алтая. Речь идет о племенах афанасьевской культуры, которые сюда мигрировали в конце IV тыс. до н. э. Питание в период адаптации к новым условиям проживания играло важную роль. Нам нужно комплексно реконструировать то, чем они питались, в том числе понять, какие молочные продукты использовались», — цитирует ученого ТАСС.

Ученые отобрали серию нагаров на стенках керамических сосудов, которые изучаются с помощью современного высокотехнологичного оборудования. Это позволяет установить состав различных элементов имеющего вещества, в том числе идентифицировать остатки пищи животного и растительного происхождения.

«Мы… и зубной камень – отложения на зубах древних кочевников. В зубном камне сохраняются остатки пищи, которую они употребляли. И по этим образцам можно реконструировать, что на протяжении жизни кушал человек», — добавил он.

Задача ученых — установить динамику развития пищевых стратегий, начиная от становления кочевого образа жизни и до тюркского времени.

«Отдельно предстоит выяснить, когда в рационе появились молочные продукты, которые являлись сложными для человеческого организма, и как к ним адаптировались люди. Также важно вообще установить, когда появились сыры, сметана, творог, сливочное масло, как они готовились и хранились. Эта тема еще вообще не раскрыта», — подчеркнул Тишкин.

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Жизнь #Наука #Республика Алтай
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Топ комментариев

Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

pepelmetal

То есть и те и другие себя с обезьянами сравнивают? Самокритично

nicollaich

Может, пора как Батько, вернуть смертную казнь?

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.