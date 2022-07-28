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Украина расколола Восточную и Западную Германию

Источник:
РИА Новости
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Фото: Cezary Piwowarski / CC-BY-SA-3.0

Украинский кризис выявил такой разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, подобного которому ранее почти не наблюдалось по любым другим вопросам, пишут немецкие СМИ.

Опросы последних нескольких месяцев демонстрируют, что в вопросе кризиса на Украине жители востока и запада Германии «приходят к очень разным оценкам», приводит РИА Новости материал Der Tagesspiegel.

Так, по данным Forsa, на востоке страны значительно больше респондентов (34%) считают, что немецкое правительство делает слишком много для поддержки Украины. На западе Германии этого мнения придерживается примерно каждый пятый (18%) житель.

При этом самые большие различия между востоком и западом проявляются в вопросе поставок оружия. Во всех опросах с начала мая от 54 до 61% западных немцев выступали за поставки Германией тяжелого вооружения Киеву, в то время как среди граждан с востока страны подобные шаги поддерживают в среднем 32%.

Таким образом, разница между теми, кто считает поддержку Украины со стороны Берлина чрезмерной, на востоке и западе страны в среднем составляет уже 16 процентных пунктов, а разница во взглядах на поставки оружия Киеву в среднем составляет даже 26 процентов, констатирует Der Tagesspiegel.

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