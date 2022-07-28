Вузы засекретили данные детей участников спецоперации

Данные детей участников специальной военной операции на Украине, имеющих льготы при поступлении в вузы, оказались засекречены.

Обычные абитуриенты перечислены в списках на поступление на порталах приемных комиссий по ФИО или номеру СНИЛС. При этом дети военнослужащих проходят по специальным номерам, которые не позволяют идентифицировать их личность, пишет «Коммерсантъ».

Такие меры безопасности могут быть связаны с попыткой не допустить утечки данных военнослужащих, участвующих в спецоперации, отмечает издание. Члены приемных комиссий отметили, что не вникали в причины секретности данных этой категории абитуриентов.

С текущего года правительство выделило для таких детей специальную квоту в 10% от общего числа бюджетных мест. При этом дети раненых или погибших в ходе спецоперации военных могут поступать без экзаменов, а живых — со средними баллами по ЕГЭ.