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Цены на большинство медикаментов упали в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: Blahovskaya / CC BY-SA 3.0

Цены на медикаменты с 16 по 22 июля снизились по всем препаратам, кроме комбинированных анальгетиков, аллохола и корвалола, свидетельствуют данные Росстата.

За этот период подешевели поливитамины — на 0,3%, левомеколь, метамизол натрия (анальгин отечественный), нимесулид, ренгалин — на 0,1%, приводит РИА Новости данные статистики.

Комбинированные анальгетики и аллохол подорожали на 0,3%, корвалол — на 0,2%. С начала месяца метамизол натрия вырос в цене на 0,94%, корвалол - на 0,7%, аллохол — на 0,37%,

С начала месяца комбинированные анальгетики подешевели на 0,58%, нимесулид — на 0,05%, левомеколь — на 1,16%, валидол — на 0,33%, ренгалин — на 0,87%, эргоферон — на 0,48%, поливитамины — на 1,07%.

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Топ комментариев

Alhazred

Горбачева им туда советником отправьте за пиццу... И хана США.)))

GammiPluh

за 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?

kygear

Лев Толстой сказал : Пора уже, наконец, всем хорошим людям собраться и убить всех плохих людей"?

snoo

Так, и в чём способ то? Нужно всего лишь родиться с нужным геном? А чтобы быстро разбогатеть, нужно всего...