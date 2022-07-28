Цены на большинство медикаментов упали в России

Цены на медикаменты с 16 по 22 июля снизились по всем препаратам, кроме комбинированных анальгетиков, аллохола и корвалола, свидетельствуют данные Росстата.

За этот период подешевели поливитамины — на 0,3%, левомеколь, метамизол натрия (анальгин отечественный), нимесулид, ренгалин — на 0,1%, приводит РИА Новости данные статистики.

Комбинированные анальгетики и аллохол подорожали на 0,3%, корвалол — на 0,2%. С начала месяца метамизол натрия вырос в цене на 0,94%, корвалол - на 0,7%, аллохол — на 0,37%,

С начала месяца комбинированные анальгетики подешевели на 0,58%, нимесулид — на 0,05%, левомеколь — на 1,16%, валидол — на 0,33%, ренгалин — на 0,87%, эргоферон — на 0,48%, поливитамины — на 1,07%.