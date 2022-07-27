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Производитель специй Kamis покинет Россию

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: Andrepax / Attribution License

Американская компания McCormick, владеющая брендом специй и приправ Kamis, покинет российский рынок.

В настоящее время продукция Kamis из Европы в Россию не ввозится, у поставщика заблокировано примерно 25% ассортимента, а по остальным товарам поставки идут исходя из остатков, пишет «Коммерсантъ».

В марте после начала российской спецоперации на Украине McCormick сообщила о приостановке всех операций в России, включая промоакции и новые инвестиции. Тогда корпорация отметила, что будут следить за ситуацией.

В отчетности за второй квартал McCormick отразила убыток от обесценивания нематериальных активов в 10 миллионов долларов, связанный с «прекращением деятельности в России». При этом официально компания еще не объявляла об окончательном уходе с российского рынка.

Kamis входит в тройку крупнейших брендов на российском рынке в категории наряду с австрийской Kotanyi и российской «Приправыч». В 2021 году выручка российского отделения «Камис-Приправ» составила 1,94 миллиарда рублей.

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Экономика #Торговля
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