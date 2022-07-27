ТНТ рассекретил участников третьего сезона «Звезд в Африке»

Канал ТНТ раскрыл нескольких участников третьего сезона шоу «Звезды в Африке», в новом сезоне появятся герои предыдущих сезонов и новые звезды.

Сначала стало известно, что в Африку вернется Стас Ярушин и Вики Одинцова. Теперь к участникам добавились Саша Стоун, Роза Сябитова и Олег Верещагин.

Стоун во втором сезоне добровольно покинул шоу, уступив свое место Анатолию Цою. Сябитова отметилась в проекте своим своенравным характером — ведущая поругалась почти со всеми звездами в лагере. Верещагин стал победителем второго сезона «Звезд в Африке», но при этом шел к победе по головам.

Имена остальных участников пока держатся в секрете. Известно, что помимо старых участников в проекте примут участие и новички.

Вместе с участниками в лагерь вернутся и давние конфликты. После первого сезона у Вики Одинцовой возникли некоторые вопросы к Стасу Ярушину, который вел нечестную игру по отношению к ней, хотя она считала его другом. Так же в проекте продолжится «противостояние» Олега Верещагина и Саши Стоуна, начатое во втором сезоне.

В новом сезоне продюсеры подготовили еще более масштабные и сложные задания. Кроме того, появятся смешные и абсурдные челленджи для участников. Дата премьеры третьего сезона шоу «Звезды в Африке» не сообщается.