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IKEA возобновила онлайн-распродажу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

IKEA возобновила онлайн-распродажу своих товаров, ранее компания сообщала о невозможности оформить заказ до конца выходных.

«Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе», — указывается на официальном сайте ретейлера.

Доставка и возможность самовывоза из магазинов и пунктов выдачи ограничены городами, где есть магазины IKEA — это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа.

Финальная распродажа стартовала на сайте IKEA 5 июля. Однако сразу после этого российский сайт компании перестал работать, его полноценную работу восстановить не удалось до сих пор. Для покупателей действует электронная очередь, при этом корзина в процессе оформления заказа недоступна.

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Топ комментариев

Lenivec

Бойницы там надо ,шаровую для пулемета .

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

GammiPluh

Пытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?

Plaguer

Класс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)