IKEA возобновила онлайн-распродажу своих товаров, ранее компания сообщала о невозможности оформить заказ до конца выходных.

«Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе», — указывается на официальном сайте ретейлера.

Доставка и возможность самовывоза из магазинов и пунктов выдачи ограничены городами, где есть магазины IKEA — это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа.

Финальная распродажа стартовала на сайте IKEA 5 июля. Однако сразу после этого российский сайт компании перестал работать, его полноценную работу восстановить не удалось до сих пор. Для покупателей действует электронная очередь, при этом корзина в процессе оформления заказа недоступна.