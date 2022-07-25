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Российские «Ясени» напугали НАТО

Источник:
19FortyFive
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Фото: Олег Кулешов / CC BY-SA 4.0

Командующие НАТО обеспокоены возможностями российских атомных подлодок проекта «Ясень» избегать обнаружения и наносить удары по критически важным объектам.

«Это лишь некоторые из новых кораблей, ракет и самолетов, которые вооруженные силы РФ приобрели в последние годы, но их возможность атаковать цели на суше и на море вызывает особую озабоченность», — пишет американский военный портал 19FortyFive.

Аналитики отмечают, что несколькими подлодками Россия теперь может надежно перекрыть так называемый Фареро-Исландский рубеж, «затруднив доставку подкреплений в Европу в случае кризиса».

Большая дальность действия этих подлодок заставляет нервничать руководство НАТО, потому что возникает угроза инфраструктуре, необходимой для пополнения запасов и подкреплений в условиях конфликта, указывает автор статьи.

Подлодки класса «Ясень» могут быть незаметно развернуты за пределами досягаемости крылатых ракет, которые есть у НАТО. Также возможности этих подлодок будут улучшены в ближайшие годы, когда арсенал ВМФ России пополнит гиперзвуковая ракета «Циркон».

Ранее ВМФ РФ получил атомные подлодки «Северодвинск», «Казань», «Новосибирск», «Красноярск» проекта «Ясень», еще несколько субмарин находятся в стадии строительства.

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Топ комментариев

Lenivec

Бойницы там надо ,шаровую для пулемета .

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

GammiPluh

Пытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?

Plaguer

Класс. Что дальше? Школьные доски с динамической защитой? Рюкзаки с кевларовыми пластинами? Линейка штык-нож?..)