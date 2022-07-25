Новосибирский депутат Пирогова уехала из страны

Независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова покинула Россию. На нее завели уголовное дело после доноса на твит, в котором она написала о погибших военных.

Пирогова улетела в Грузию, пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на депутата. Утром в понедельник она была вызвана на допрос в Следственный комитет.

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов опубликовал публичный донос на Пирогову, где назвал «кощуственным» ее твит о похоронах военных. Пост был удален, Пирогова отметила, что слова были вырваны из контекста.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Также на Пирогову составлен протокол о «дискредитации» ВС РФ по статье 20.3.3 КоАП. По уголовной статье депутату грозит до трех лет лишения свободы.