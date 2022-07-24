Россия снова расширила список недружественных стран

Правительство России снова расширило перечень недружественных стран, список дополнили Багамские острова и острова Гернси и Мэн, сообщает пресс-служба правительства.

Ранее правительство Багамских островов запретило любые операции с Центробанком, Минфином и некоторыми банками России. Острова Гернси и Мэн поддержали санкции Великобритании против России.

Распоряжение утверждено в рамках реализации указа президента России от 5 марта «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», которое касается недружественных стран.

В прошлый раз правительство обновило перечень недружественных государств 22 июня. Тогда туда попали пять стран: Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Всего в перечне недружественных государств более 40 стран.