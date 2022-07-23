НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Госдеп подтвердил гибель двух американских наемников на Украине

Источник:
ТАСС
480 3
Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Госдепартамент подтвердил гибель двух американских граждан во время боевых действий на Украине, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства.

«Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в районе Донбасса на Украине», — сказал представитель Госдепа. Американские власти «находятся в контакте с семьями [погибших] и оказывают им всю возможную консульскую поддержку», приводит ТАСС материал АВС.

«Из уважения к семьям в это непростое время мы воздержимся от дальнейших комментариев», — отметил представитель ведомства. Телеканал также не приводит имен погибших, отмечая, что они, предположительно, участвовали в боевых действиях на украинской стороне.

В конце июня Белый дом вновь призвал соотечественников воздержаться от поездок на Украину на фоне гибели в ходе боевых действий второго гражданина США.

СМИ узнали, что 52-летний гражданин США Стивен Забельски погиб во время боевых действий на Украине 15 мая. В конце апреля сообщалось о гибели на Украине американского наемника Уилли Джозефа Кэнсела, служившего в частной военной компании.

Еще по теме
Глава британской разведки МI-6 предсказал победу Украины
Путин назвал «побочный эффект» спецоперации на Украине
Путин дал отдых участникам операции в ЛНР
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Луганской Республики
смотреть все
Оборона #Военная политика #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Директор ЦРУ раскрыл разведданные о здоровье Путина
«Двойной фаллос» появился на рубле
Белый медведь с застрявшей на зубах банкой вышел к людям в Диксоне
Группа «На-на» воссоединится в сентябре
Обсуждение (3)
Картина дня
Foreign Policy сравнил поездки Путина и Байдена на Ближний Восток
Украинские силы из HIMARS нанесли удар по Каховской ГЭС
Госдеп подтвердил гибель двух американских наемников на Украине
ЦБ считает, что курс рубля еще не «переложился» в цены
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

mosquito__2010

Типичное подстрекательство к самоуничтожению Украины на последок. Цинизм англосаксов во всей красе.

pepelmetal

Я думал он умный, а оказалось...

mosquito__2010

У него нет задачи в это верить или не верить, у него задача что бы текущая Украина в это верила и продолжала...

Lenivec

Понятия не имеет ,но мнение высказал .Все мы такие .