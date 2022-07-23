Госдеп подтвердил гибель двух американских наемников на Украине

Госдепартамент подтвердил гибель двух американских граждан во время боевых действий на Украине, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства.
«Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в районе Донбасса на Украине», — сказал представитель Госдепа. Американские власти «находятся в контакте с семьями [погибших] и оказывают им всю возможную консульскую поддержку», приводит ТАСС материал АВС.
«Из уважения к семьям в это непростое время мы воздержимся от дальнейших комментариев», — отметил представитель ведомства. Телеканал также не приводит имен погибших, отмечая, что они, предположительно, участвовали в боевых действиях на украинской стороне.
В конце июня Белый дом вновь призвал соотечественников воздержаться от поездок на Украину на фоне гибели в ходе боевых действий второго гражданина США.
СМИ узнали, что 52-летний гражданин США Стивен Забельски погиб во время боевых действий на Украине 15 мая. В конце апреля сообщалось о гибели на Украине американского наемника Уилли Джозефа Кэнсела, служившего в частной военной компании.
mosquito__2010Типичное подстрекательство к самоуничтожению Украины на последок. Цинизм англосаксов во всей красе.
pepelmetalЯ думал он умный, а оказалось...
mosquito__2010У него нет задачи в это верить или не верить, у него задача что бы текущая Украина в это верила и продолжала...
LenivecПонятия не имеет ,но мнение высказал .Все мы такие .