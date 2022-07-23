Продукты с истекающим сроком годность станут раздавать бедным

Минпромторг выступил в поддержку развития программы распределения продуктов питания с истекающим сроком годности (фудшеринга) для помощи малоимущим, сообщили в ведомстве.

Предполагается, что ретейлеры будут передавать нуждающимся товары с коротким сроком годности, которые пригодны к употреблению, а также имеют нужные сертификаты качества и соответствуют действующему регулированию, рассказали «Известиям» в Минпромторге.

Как уточняет издание, сейчас торговым сетям выгоднее списать и утилизировать продукцию, чем передать ее на благотворительность, поскольку приходится платить НДС, отметили в ведомстве.

По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 миллиона тонн тонн продовольствия в год.