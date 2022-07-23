НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Продукты с истекающим сроком годность станут раздавать бедным

Источник:
«Известиям»
261 6
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Минпромторг выступил в поддержку развития программы распределения продуктов питания с истекающим сроком годности (фудшеринга) для помощи малоимущим, сообщили в ведомстве.

Предполагается, что ретейлеры будут передавать нуждающимся товары с коротким сроком годности, которые пригодны к употреблению, а также имеют нужные сертификаты качества и соответствуют действующему регулированию, рассказали «Известиям» в Минпромторге.

Как уточняет издание, сейчас торговым сетям выгоднее списать и утилизировать продукцию, чем передать ее на благотворительность, поскольку приходится платить НДС, отметили в ведомстве.

По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 миллиона тонн тонн продовольствия в год.

Еще по теме
IKEA вновь приостановила онлайн‑распродажу
Новосибирцы скупили накладные веснушки
Сеть H&M перед уходом из России распродаст товары по полной цене
IKEA сняла ограничение по времени на покупку товаров
смотреть все
Экономика #Торговля #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Директор ЦРУ раскрыл разведданные о здоровье Путина
«Двойной фаллос» появился на рубле
Белый медведь с застрявшей на зубах банкой вышел к людям в Диксоне
Группа «На-на» воссоединится в сентябре
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

mosquito__2010

Типичное подстрекательство к самоуничтожению Украины на последок. Цинизм англосаксов во всей красе.

pepelmetal

Я думал он умный, а оказалось...

mosquito__2010

У него нет задачи в это верить или не верить, у него задача что бы текущая Украина в это верила и продолжала...

Lenivec

Понятия не имеет ,но мнение высказал .Все мы такие .